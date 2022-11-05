США отправят на учения в Южную Корею бомбардировщики B-1B

Сеул и Вашингтон проводят воздушные учения "Бдительный шторм" с понедельника, которые были продлены на день в ответ на то, что союзники называют продолжающимися провокациями со стороны Северной Кореи.

Это первые B-1B, задействованные в американо-южнокорейских учениях с 2017 года. Сообщается, что Соединенные Штаты держат четыре бомбардировщика на Гуаме с конца октября.

Южная Корея попросила Соединенные Штаты активизировать развертывание "стратегических средств", включая авианосцы, атомные подводные лодки и бомбардировщики дальнего действия, такие как B-1B.

В1-В - это американский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Он разработан в 1980-х годах компанией Rockwell International. Состоит на вооружении Военно-воздушных сил США с 27 июля 1985 года. Создавался в качестве носителя ядерного оружия для замены B-52.