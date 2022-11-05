США отправят на учения в Южную Корею бомбардировщики B-1B

ВВС США задействуют сегодня, 5 ноября, стратегические бомбардировщики B-1B в ходе совместных военных учений США и Южной Кореи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News.
Сеул и Вашингтон проводят воздушные учения "Бдительный шторм" с понедельника, которые были продлены на день в ответ на то, что союзники называют продолжающимися провокациями со стороны Северной Кореи.
Это первые B-1B, задействованные в американо-южнокорейских учениях с 2017 года. Сообщается, что Соединенные Штаты держат четыре бомбардировщика на Гуаме с конца октября.
Южная Корея попросила Соединенные Штаты активизировать развертывание "стратегических средств", включая авианосцы, атомные подводные лодки и бомбардировщики дальнего действия, такие как B-1B.
В1-В - это американский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Он разработан в 1980-х годах компанией Rockwell International. Состоит на вооружении Военно-воздушных сил США с 27 июля 1985 года. Создавался в качестве носителя ядерного оружия для замены B-52.
Ранее мы писали, что на полигоне Новая Демба Подкарпатского воеводства Польши вчера, 4 ноября, начались крупнейшие военные учения стран Вишеградской группы (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия) под названием Puma-2022.
Также сообщалось, что Азербайджан начал проводить военные учения своих Сил спецназначения на границе с Ираном на фоне подготовки Тегераном "возмездия".
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