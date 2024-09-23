США отправят дополнительные войска на Ближний Восток

Соединенные Штаты Америки отправят дополнительные войска на Ближний Восток на фоне эскалации между Израилем и ливанской группировкой "Хезболла".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
В Пентагоне сообщили, что США направят дополнительные войска на Ближний Восток на фоне эскалации между Израилем и группировкой "Хезболла".
Подробности о том, сколько дополнительных сил будет развернуто и что им будет поручено делать, не сообщают.
Отмечается, что в настоящее время США разместили в регионе около 40 тысяч военных.
Напомним, между Израилем и "Хезболлой" продолжается конфликт. Боевики базирующейся в Ливане группировки неоднократно атаковали Израиль после начала операции против ХАМАС.
Недавно стало известно, что Израиль готовил операцию по массовому подрыву пейджеров боевиков "Хезболлы" в течение, по меньшей мере, 15 лет.
Первая волна взрывов прошла 17 сентября, вторая - на следующий день. По данным министра здравоохранения Ливана, погибли по меньшей мере 37 человек, еще около 3 тысяч получили ранения.
Американские официальные лица ожидают значительного усиления боевых действий между Израилем и боевиками ливанской группировки "Хезболла". Это может привести к полномасштабной войне.
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