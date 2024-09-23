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США отправят дополнительные войска на Ближний Восток

Фото: американские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Соединенные Штаты Америки отправят дополнительные войска на Ближний Восток на фоне эскалации между Израилем и ливанской группировкой "Хезболла".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

В Пентагоне сообщили, что США направят дополнительные войска на Ближний Восток на фоне эскалации между Израилем и группировкой "Хезболла".

Подробности о том, сколько дополнительных сил будет развернуто и что им будет поручено делать, не сообщают.

Отмечается, что в настоящее время США разместили в регионе около 40 тысяч военных.

Конфликт между Израилем и "Хезболлой"

Напомним, между Израилем и "Хезболлой" продолжается конфликт. Боевики базирующейся в Ливане группировки неоднократно атаковали Израиль после начала операции против ХАМАС.

Недавно стало известно, что Израиль готовил операцию по массовому подрыву пейджеров боевиков "Хезболлы" в течение, по меньшей мере, 15 лет.

Первая волна взрывов прошла 17 сентября, вторая - на следующий день. По данным министра здравоохранения Ливана, погибли по меньшей мере 37 человек, еще около 3 тысяч получили ранения.

Американские официальные лица ожидают значительного усиления боевых действий между Израилем и боевиками ливанской группировки "Хезболла". Это может привести к полномасштабной войне.

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Соединенные Штаты АмерикиБлижний востокИзраильХезболлаЛиван