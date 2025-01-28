США отправили десятки ракет для Patriot из Израиля в Украину, - Axios

Американские военные начали переброску около 90 ракет для систем противовоздушной обороны Patriot из Израиля. Их должны доставить в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
Издание утверждает, что в последние дни самолеты ВВС США C-17 прибывали на авиабазу на юге Израиля и отправлялись в польский Жешув. По словам неназванных источников Axios, самолеты перевезли около 90 перехватчиков для Patriot, которые впоследствии получит Украина.
Журналисты напоминают, что в апреле прошлого года ВВС Израиля сняли с вооружения системы Patriot. Она потеряла свою актуальность для страны, поскольку там разработали собственные системы ПВО.
По информации источников Axios, после вывода из эксплуатации Patriot в Израиле украинские чиновники обратились к Вашингтону и Тель-Авиву с предложением, чтобы ракеты для систем из Израиля отправили в США для ремонта и дальнейшей отправки в Украину. В течение нескольких месяцев Израиль не давал ответа, поскольку опасался, что Россия примет ответные меры, возможно, поставив современное оружие Ирану.
Но, как рассказал неназванный израильский чиновник, в конце сентября премьер Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил такую инициативу.
Высокопоставленный израильский чиновник уточнил, что Израиль заранее проинформировал Россию об этом шаге и подчеркнул, что он "только возвращает систему Patriot США", а не поставляет оружие в Украину.
Напомним, украинские воины активно используют системы ПВО Patriot, чтобы сбивать вражеские баллистические ракеты.
Примечательно, что Patriot даже могут сбивать российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал", которые враг запускает при помощи истребителей МиГ-31К.
Таким образом, ракеты для Patriot постоянно расходуются во время масштабных атак России. И Украина нуждается в постоянном пополнении запасов.
В ноябре прошлого года стало известно, что США отправят Украине 500 ракет для Patriot и NASAMS.
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