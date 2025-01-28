США отправили десятки ракет для Patriot из Израиля в Украину, - Axios

Издание утверждает, что в последние дни самолеты ВВС США C-17 прибывали на авиабазу на юге Израиля и отправлялись в польский Жешув. По словам неназванных источников Axios, самолеты перевезли около 90 перехватчиков для Patriot, которые впоследствии получит Украина.

Журналисты напоминают, что в апреле прошлого года ВВС Израиля сняли с вооружения системы Patriot. Она потеряла свою актуальность для страны, поскольку там разработали собственные системы ПВО.

По информации источников Axios, после вывода из эксплуатации Patriot в Израиле украинские чиновники обратились к Вашингтону и Тель-Авиву с предложением, чтобы ракеты для систем из Израиля отправили в США для ремонта и дальнейшей отправки в Украину. В течение нескольких месяцев Израиль не давал ответа, поскольку опасался, что Россия примет ответные меры, возможно, поставив современное оружие Ирану.

Но, как рассказал неназванный израильский чиновник, в конце сентября премьер Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил такую инициативу.

Высокопоставленный израильский чиновник уточнил, что Израиль заранее проинформировал Россию об этом шаге и подчеркнул, что он "только возвращает систему Patriot США", а не поставляет оружие в Украину.