США отправят Украине более 500 ракет для систем Patriot и NASAMS, - WSJ

США отправят Украине более 500 ракет-перехватчиков. Это ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot и NASAMS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По словам высокопоставленного американского чиновника, Пентагон отправляют в Украину более 500 ракет-перехватчиков для Patriot и NASAMS. Ожидается, что поставки будут в ближайшие недели.

Отмечается, что эти поставки должны закрыть потребности противовоздушной обороны Украины до конца этого года.

Поставки оружия в Украину обычно длятся недели или даже месяцы, и, как сказал американский чиновник в комментарии изданию, запланированное увеличение поставок оружия, в том числе средств ПВО, вызывает "большую обеспокоенность". По словам чиновника, США рассматривают и другие варианты помощи Украине, например выкуп оружия у других стран.

Пентагон имеет также ограниченные запасы авиационных боеприпасов для F-16. США поставляют Украине усовершенствованные управляемые ракеты AGM-88E.