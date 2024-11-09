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США отправят Украине более 500 ракет для систем Patriot и NASAMS, - WSJ

Вашингтон, Суббота 09 ноября 2024 13:33
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США отправят Украине более 500 ракет для систем Patriot и NASAMS, - WSJ Фото: США отправят Украине более 500 ракет для Patriot и NASAMS (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

США отправят Украине более 500 ракет-перехватчиков. Это ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot и NASAMS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По словам высокопоставленного американского чиновника, Пентагон отправляют в Украину более 500 ракет-перехватчиков для Patriot и NASAMS. Ожидается, что поставки будут в ближайшие недели.

Отмечается, что эти поставки должны закрыть потребности противовоздушной обороны Украины до конца этого года.

Поставки оружия в Украину обычно длятся недели или даже месяцы, и, как сказал американский чиновник в комментарии изданию, запланированное увеличение поставок оружия, в том числе средств ПВО, вызывает "большую обеспокоенность". По словам чиновника, США рассматривают и другие варианты помощи Украине, например выкуп оружия у других стран.

Пентагон имеет также ограниченные запасы авиационных боеприпасов для F-16. США поставляют Украине усовершенствованные управляемые ракеты AGM-88E.

Что этому предшествовало

Напомним, западные партнеры обеспокоены, что Дональд Трамп по возвращении в Белый дом может уменьшить военную помощь Украине.

По данным СМИ, администрация президента США Джо Байдена планирует срочно отправить Украине 6 млрд долларов, оставшиеся на помощь, до инаугурации Трампа.

Кроме того, как сообщает Reuters, Пентагон дал разрешение американским подрядчикам обслуживать и ремонтировать предоставленную ВСУ технику на территории Украины. Ранее в Минобороны США не хотели принимать это решение и заявляли, что это "слишком опасно".

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