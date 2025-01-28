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США отправили десятки ракет для Patriot из Израиля в Украину, - Axios

Вторник 28 января 2025 22:30
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США отправили десятки ракет для Patriot из Израиля в Украину, - Axios Иллюстративное фото: Украина получит ракеты для Patriot (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Американские военные начали переброску около 90 ракет для систем противовоздушной обороны Patriot из Израиля. Их должны доставить в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Издание утверждает, что в последние дни самолеты ВВС США C-17 прибывали на авиабазу на юге Израиля и отправлялись в польский Жешув. По словам неназванных источников Axios, самолеты перевезли около 90 перехватчиков для Patriot, которые впоследствии получит Украина.

Журналисты напоминают, что в апреле прошлого года ВВС Израиля сняли с вооружения системы Patriot. Она потеряла свою актуальность для страны, поскольку там разработали собственные системы ПВО.

По информации источников Axios, после вывода из эксплуатации Patriot в Израиле украинские чиновники обратились к Вашингтону и Тель-Авиву с предложением, чтобы ракеты для систем из Израиля отправили в США для ремонта и дальнейшей отправки в Украину. В течение нескольких месяцев Израиль не давал ответа, поскольку опасался, что Россия примет ответные меры, возможно, поставив современное оружие Ирану.

Но, как рассказал неназванный израильский чиновник, в конце сентября премьер Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил такую инициативу.

Высокопоставленный израильский чиновник уточнил, что Израиль заранее проинформировал Россию об этом шаге и подчеркнул, что он "только возвращает систему Patriot США", а не поставляет оружие в Украину.

Patriot для Украины

Напомним, украинские воины активно используют системы ПВО Patriot, чтобы сбивать вражеские баллистические ракеты.

Примечательно, что Patriot даже могут сбивать российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал", которые враг запускает при помощи истребителей МиГ-31К.

Таким образом, ракеты для Patriot постоянно расходуются во время масштабных атак России. И Украина нуждается в постоянном пополнении запасов.

В ноябре прошлого года стало известно, что США отправят Украине 500 ракет для Patriot и NASAMS.

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