США не отказываются от помощи другим странам, но это требует пересмотра, - Рубио

Соединенные Штаты Америки (США) не отказываются от поддержки другим странам, но этот процесс и структуру необходимо реорганизовать с учетом национальных интересов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственного секретаря Штатов Марко Рубио в интервью Patriot на SiriusXM.

Как отметил Рубио, "правильная" иностранная помощь является полезной для страны, впрочем, она должна быть "правильной". Представление о том, что Вашингтон должен тратить десятки миллиардов долларов и эти средства идут на "разумные цели", является абсурдным, поскольку часть средств якобы расходуется неэффективно.

По словам государственного секретаря, Штаты должны пересмотреть иностранную помощь, значительная часть которой проходила через USAID и Госдепартамент.

"Определить проекты, которые действительно поддерживают наши национальные интересы, и продолжить финансирование этих инициатив, а также избавиться от тех, которые являются пустой тратой денег или даже противоречат нашим интересам в мире", - пояснил он.

Сегодня же Штаты, как отметил Рубио, приостановили всю иностранную помощь, чтобы проанализировать все проекты. Те проекты, в которых есть смысл, будут сохранены и, возможно, усилены.