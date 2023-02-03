США выделяют еще один крупный военный пакет для Украины: что в него вошло

Соединенные Штаты Америки официально выделяют очередной крупный пакет военной помощи для Украины.
Об этом заявил представитель Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
"Сегодня Министерство обороны США объявляет, что выделяют новый пакет помощи для Украины на сумму 2,2 млрд долларов. Пакет включает в себя противотанковые ракеты Javelin, артиллерийские боеприпасы, а также обычные и дальнобойные ракеты для HIMARS", - заявил
Таким образом, с момента полномасштабного вторжения России военная помощь США Украине достигла 29,3 миллиарда долларов.
Полный список военной помощи от США:
Отметим, в начале недели стало известно о планах администрации Джо Байдена включить дальнобойные ракеты Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB) в очередной пакет военной помощи объемом 2,2 млрд долларов.
По данным западных СМИ, в этот же пакет должны были войти противотанковые системы Javelin и вспомогательное оборудование для Patriot.
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