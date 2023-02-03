США выделяют еще один крупный военный пакет для Украины: что в него вошло

"Сегодня Министерство обороны США объявляет, что выделяют новый пакет помощи для Украины на сумму 2,2 млрд долларов. Пакет включает в себя противотанковые ракеты Javelin, артиллерийские боеприпасы, а также обычные и дальнобойные ракеты для HIMARS", - заявил

Таким образом, с момента полномасштабного вторжения России военная помощь США Украине достигла 29,3 миллиарда долларов.

Полный список военной помощи от США:

боеприпасы для HIMARS;

артиллерийские снаряды калибра 155 мм;

120-мм минометные мины;

190 крупнокалиберных пулеметов с тепловизионными прицелами и соответствующими боеприпасами для борьбы с беспилотниками;

181 минно-взрывозащищенная машина с защитой от засад (MRAP);

250 противотанковых ракетных комплексов Javelin;

2 000 противотанковых ракет;

противопехотные боеприпасы Claymore;

боеприпасы для подрыва;

две зенитно-ракетные установки HAWK;

зенитные пушки и боеприпасы.

Отметим, в начале недели стало известно о планах администрации Джо Байдена включить дальнобойные ракеты Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB) в очередной пакет военной помощи объемом 2,2 млрд долларов.

По данным западных СМИ, в этот же пакет должны были войти противотанковые системы Javelin и вспомогательное оборудование для Patriot.