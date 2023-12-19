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США выделят Украине 150 млн долларов для программы по цифровой трансформации, - посол

Фото: посол США в Украине Бриджит Бринк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Соединенные Штаты Америки выделят Украине 150 млн долларов в течение 5 лет для поддержки программы по цифровой трансформации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла США в Украине Бриджит Бринк во время Diia Summit.

"Я хотела бы объявить о новой главе в партнерстве США и Украины в цифровой трансформации - 150 млн долларов в течение 5 лет для программы по цифровой трансформации", - сказала Бринк.

По ее словам, это поможет развить усилия по дальнейшему экономическому развитию, инвестициям и цифровой инфраструктуре, оцифровке процессов развития малого и среднего бизнеса и культивации новой бизнес-среды в Украине, а также поддержать прозрачное восстановление и поддержку системы "Мрія" и Prozorro.

Diia Summit

Недавно Министерство цифровой трансформации Украины презентует ряд новинок в "Дії" на Diia Summit, который состоится 19 декабря.

В ведомстве отметили, что на Diia Summit уже традиционно будет презентация революционных услуг. Одна из них, которую ждут больше всего, - перерегистрация авто в приложении "Дія".

Также планируется обновление карты с "Пунктами несокрушимости”, автоматические изменения в ФОП и "є-Підприємець".

Команда Минцифры также презентует 19 декабря услуги для моряков и новый дизайн "Дії" - приложение будет еще более удобным, функциональным и современным.

В презентации на Diia Summit примут участие профильные министры и партнеры.

 

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