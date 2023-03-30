США выделят 9,5 млрд долларов на поддержку демократии в мире, - Белый дом

Соединенные Штаты объявили о выделении на поддержку демократии по всему миру 9,5 млрд долларов за три года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
"В 2022, 2023 и 2024 финансовых годах Соединенные Штаты уже инвестировали и собираются выделить около 9,5 млрд долларов, работая с Конгрессом и при условии наличии ассигнований, для поддержки демократии, прав человека и более эффективного государственного управления во всем мире", - говорится в заявлении Белого дома.
Кроме того, президент США Джо Байден в рамках саммита в поддержку демократии также объявил о выделении 690 млн долларов для поддержки демократии, СМИ и свободных выборов по всему миру.
Ранее в Белом доме заявили, что расходы на международную помощь и инвестиционные программы, примером которых является поддержка Украины, укрепят лидерство Вашингтона за рубежом и продвинут интересы безопасности США.
Также заместитель генпрокурора США заявила, что усилия Европы по замораживанию активов Центрального банка России и использованию этих средств на восстановление Украины заслуживают поддержки.
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