США выделят 9,5 млрд долларов на поддержку демократии в мире, - Белый дом

Соединенные Штаты объявили о выделении на поддержку демократии по всему миру 9,5 млрд долларов за три года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"В 2022, 2023 и 2024 финансовых годах Соединенные Штаты уже инвестировали и собираются выделить около 9,5 млрд долларов, работая с Конгрессом и при условии наличии ассигнований, для поддержки демократии, прав человека и более эффективного государственного управления во всем мире", - говорится в заявлении Белого дома. Кроме того, президент США Джо Байден в рамках саммита в поддержку демократии также объявил о выделении 690 млн долларов для поддержки демократии, СМИ и свободных выборов по всему миру.