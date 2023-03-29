Йеллен навала поддержку Украины примером эффективности помощи США

Предлагаемые администрацией президента США Джо Байдена расходы на международную помощь и инвестиционные программы, примером которых является поддержка Украины, укрепят лидерство Вашингтона за рубежом и продвинут интересы безопасности США.

Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Возможно, нет места, где наше влияние ощущалось бы так остро, как в Киеве", - говорится в заявлении Йеллен, подготовленном для выступления в Конгрессе США.

Йеллен отметила, что во время поездки в Украину в прошлом месяце она лично узнала о том, как работа коалиции "позволила Украине защитить себя от жестокого и незаконного нападения со стороны России".

В той поездке Йеллен встретилась с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем. Она также посетила учителей и администраторов в школе, пострадавшей от ракетного удара в первый месяц войны. Их заработная плата финансируется за счет прямой бюджетной помощи США.

Йеллен подвергла резкой критике Китай, заявив, что запрос администрации на 2,3 миллиарда долларов для Всемирного банка и других многосторонних банков развития предоставит развивающимся странам "устойчивую, высококачественную альтернативу непрозрачным источникам финансирования".

Китай является крупнейшим кредитором развивающегося мира, но его критикуют за отказ принять участие в соглашениях о списании долгов для нескольких стран и за отсутствие прозрачности в условиях его кредитования.

Йеллен также сказала, что ожидает, что кандидат президента Джо Байдена на пост главы Всемирного банка, бывший главный исполнительный директор Mastercard Аджай Банга, победит на выборах главы банка.