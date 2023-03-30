ua ru
Чт, 30 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США выделят 9,5 млрд долларов на поддержку демократии в мире, - Белый дом

Новина українською →
Вашингтон, Четверг 30 марта 2023 06:44
США выделят 9,5 млрд долларов на поддержку демократии в мире, - Белый дом Фото: США выделят 9,5 млрд долларов на поддержку демократии (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты объявили о выделении на поддержку демократии по всему миру 9,5 млрд долларов за три года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"В 2022, 2023 и 2024 финансовых годах Соединенные Штаты уже инвестировали и собираются выделить около 9,5 млрд долларов, работая с Конгрессом и при условии наличии ассигнований, для поддержки демократии, прав человека и более эффективного государственного управления во всем мире", - говорится в заявлении Белого дома.

Кроме того, президент США Джо Байден в рамках саммита в поддержку демократии также объявил о выделении 690 млн долларов для поддержки демократии, СМИ и свободных выборов по всему миру.

Ранее в Белом доме заявили, что расходы на международную помощь и инвестиционные программы, примером которых является поддержка Украины, укрепят лидерство Вашингтона за рубежом и продвинут интересы безопасности США.

Также заместитель генпрокурора США заявила, что усилия Европы по замораживанию активов Центрального банка России и использованию этих средств на восстановление Украины заслуживают поддержки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки
NEWS
Убийцы танков. Главное об "урановых снарядах" для ВСУ и почему у россиян истерика
Убийцы танков. Главное об "урановых снарядах" для ВСУ и почему у россиян истерика
DAILY
Как россияне пытаются окружить Авдеевку и чем она важна для армии Путина
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Как россияне пытаются окружить Авдеевку и чем она важна для армии Путина