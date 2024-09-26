США выделили для Украины новую военную помощь на 7,9 млрд долларов, - Зеленский

"Благодарен президенту США Джозефу Байдену, Конгрессу США и его обеим партиям, республиканцам и демократам, а также всему американскому народу за сегодняшнее объявление о предоставлении Украине значительной оборонной помощи на общую сумму 7,9 млрд долларов США и введение санкций против России", - отметил президент.

Также глава государства поблагодарил США за то, что удалось найти способ выделить остаток (около 5,9 млрд долларов) ранее выделенных средств, чтобы полномочия президента не закончились до конца финансового года США.

По словам Зеленского, новая военная помощь будет включать в себя дополнительную батарею ПВО Patriot, другие средства противовоздушной обороны и перехватчики, беспилотники, ракеты большой дальности и боеприпасы класса "воздух - земля", а также средства для укрепления оборонно-промышленной базы Украины.

Также США расширяют программу подготовки пилотов на F-16 и ввели санкции против России, чтобы ограничить способность финансировать войны против Украины.

"Мы всегда ценили мощную двухпартийную поддержку в Соединенных Штатах и среди американцев в справедливом деле Украины по победе над российской агрессией", - добавил Зеленский.