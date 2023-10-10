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США выделили финансовую помощь украинским беженцам в Литве

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство Соединенных Штатов Америки сегодня, 10 октября, выделило 1,56 млн долларов организациям, которые помогают украинским беженцам в Литве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство США в Литве.

Временный поверенный в делах посольства США в Литве Тамир Васер сказал, что для него большая честь сообщить, что посольство США в Литве предоставит девять грантов на общую сумму более 1,5 миллиона долларов организациям гражданского общества, которые оказывают помощь украинским беженцам по всей Литве. Это самое большое пожертвование правительства США украинским беженцам в Литве.

"Эти организации проделали невероятную работу с первых дней войны, чтобы поддержать тех, кто покинул Украину и живет в своих общинах. Эти гранты помогут обеспечить продолжение жизненно важной работы", - сказал Тамир Вассер.

Реакция Украины

Посол Украины в Литве Петр Бешта сказал, что украинцы, чьи жизни были разрушены жестокой и несправедливой войной, те, кто был вынужден покинуть свои дома и искать убежища в Литве, нуждаются в комплексной практической поддержке.

Решение Госдепартамента США предоставить финансирование организациям-грантополучателям позволит им развивать новые возможности, программы и услуги для удовлетворения текущих потребностей украинцев.

Литва помогает Украине

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис недавно сказал, что Европейский союз приближается к "критическому моменту" после того, как политические сдвиги в США и Словакии поставили под угрозу поддержку Украины со стороны ЕС и НАТО в условиях российского вторжения.

Также Литва передала комплекты радиолокационного оборудования для нужд Военно-морских сил Украины.

В конце сентября министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас встретился с украинским коллегой Рустемом Умеровым и анонсировал новый пакет военной помощи Украине.

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