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США выделили безвозвратный грант Украине в размере 3,9 млрд долларов, - Шмыгаль

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (kmu.gov.ua)
Автор: Ярослава Борзова

Украина получила 3,9 миллиарда долларов безвозвратного гранта от США через Всемирный банк. Данные средства будут направлены на зарплаты и социальные пособия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram и заместителя министра финансов Украины Сергея Марченко в Facebook.

"Эти средства помогут в финансировании приоритетных расходов бюджета как зарплаты учителей, медиков и спасателей, социальных пособий", - отметил он.

Как отметил украинский премьер-министр, это первый транш прямой бюджетной поддержки Соединенных Штатов в 2024 году. В целом, Украина в этом году получит от США 7,8 миллиарда долларов прямой бюджетной помощи.

По словам Шмыгаля, это позволит Украине с уверенностью пройти данный финансовый период.

"Спасибо Соединенным Штатам и Всемирному банку за высокий уровень внимания и поддержки, которая укрепляет нашу устойчивость в противодействии варварской российской агрессии", - подытожил Шмыгаль.

Как отметил заместитель министра финансов Украины Сергей Марченко, данные средства являются частью большого пакета поддержки Украины в 60 миллиардов долларов. Он добавил, что за счет этих средств будут возмещены расходы социальной и гуманитарной сферы.

"Соединенные Штаты являются крупнейшим донором внешнего финансирования для Украины среди всех стран мира. Прямая бюджетная поддержка от США с февраля 2022 года достигла почти 27 млрд долларов США, что составляет более 25% всей привлеченной помощи", - заметил Марченко.

Помощь США Украине

Следует заметить, что Соединенные Штаты Америки являются одними из ключевых западных союзников Украины во время ее противостояния в развязанной РФ войне. Власти США систематически оказывают военную и финансовую помощь Украине.

В частности, весной США выделили самый большой пакет военной помощи Украине. Его общая стоимость составляет 6 миллиардов долларов.

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