США выделили безвозвратный грант Украине в размере 3,9 млрд долларов, - Шмыгаль

"Эти средства помогут в финансировании приоритетных расходов бюджета как зарплаты учителей, медиков и спасателей, социальных пособий", - отметил он.

Как отметил украинский премьер-министр, это первый транш прямой бюджетной поддержки Соединенных Штатов в 2024 году. В целом, Украина в этом году получит от США 7,8 миллиарда долларов прямой бюджетной помощи.

По словам Шмыгаля, это позволит Украине с уверенностью пройти данный финансовый период.

"Спасибо Соединенным Штатам и Всемирному банку за высокий уровень внимания и поддержки, которая укрепляет нашу устойчивость в противодействии варварской российской агрессии", - подытожил Шмыгаль.

Как отметил заместитель министра финансов Украины Сергей Марченко, данные средства являются частью большого пакета поддержки Украины в 60 миллиардов долларов. Он добавил, что за счет этих средств будут возмещены расходы социальной и гуманитарной сферы.

"Соединенные Штаты являются крупнейшим донором внешнего финансирования для Украины среди всех стран мира. Прямая бюджетная поддержка от США с февраля 2022 года достигла почти 27 млрд долларов США, что составляет более 25% всей привлеченной помощи", - заметил Марченко.