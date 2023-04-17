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США выделили 20 млн долларов на усиление надзора за помощью Украине

Фото: США выделили 20 млн долларов на усиление надзора за помощью Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Правительство США направило 20 миллионов долларов на усиление надзора за средствами, которые предоставляют Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Агентства США по международному развитию (USAID).

"Правительство США выделяет дополнительные 20 миллионов долларов для дальнейшего усиления надзора и прозрачности в рамках прямой бюджетной поддержки, которую США оказывают Украине", - отмечает Агентство.

В ведомстве уточнили, что такой шаг еще больше усилит надзор и подотчетность в управлении украинским правительством средствами, которые помогают заложить основу для восстановления Украины.

В Агентстве напомнили, что Украина, в частности, использует бюджетную поддержку для предоставления помощи беженцам и поддержки сфер здравоохранения и образования.

"USAID создало всеобъемлющий и надежный уровень надзора и подотчетности в рамках этой помощи для контроля за использованием средств, предотвращения и противодействия коррупции, чтобы гарантировать, что финансирование дойдет до нуждающихся украинцев", - подчеркивают в ведомстве.

Напомним, ранее координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что Соединенные Штаты не обнаружили серьезных нарушений при освоении Украиной американской военной помощи.

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