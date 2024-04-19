США ветировали резолюцию об обретении Палестиной членства в ООН: названа причина

Во время заседания Совета Безопасности ООН в четверг, 17 апреля, США применили право вето на проект резолюции, который рекомендовал Генеральной Ассамблее в составе 193 членов, "принять Государство Палестина к членству" в ООН.

Двенадцать стран проголосовали "за", преодолев порог в девять голосов, необходимый для наложения вето. Страны, поддержавшие позицию США: Словения, Сьерра-Леоне, Россия, Южная Корея, Мозамбик, Мальта, Япония, Гайана, Франция, Эквадор, Китай и Алжир.

Великобритания и Швейцария воздержались в ходе голосования.

Реакция членов Совбеза ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не очень позитивно отреагировал на такие результаты голосования.

"Неспособность достичь прогресса на пути к решению на основе принципа двух государств, лишь увеличит нестабильность и риск для сотен миллионов людей во всем регионе, которые будут продолжать жить под постоянной угрозой насилия", - заявил он.

Представитель Соединенных Штатов подтвердил, что продолжает решительно поддерживать решение о создании в Секторе Газа двух государств - под контролем Палестины и под контролем Израиля.

"Это голосование не отражает противостояние палестинской государственности, а является признанием того, что она может быть достигнута только в результате прямых переговоров между сторонами", - сказал заместитель посла США в ООН Роберт Вуд.

Посол Великобритании в ООН Барбара Вудворд отметила, что такое признание палестинской государственности "не должно быть в начале нового процесса, но и не должно быть в конце процесса" и что "мы должны начать с решения немедленного кризиса в Газе".

Министр иностранных дел Израиля Израиль Кац поблагодарил США за ветирование документа.

Впрочем, посол Израиля в ООН Гилад Эрдан, обращаясь к 12 членам Совета, которые поддержали проект резолюции, отметил: "Это очень печально, потому что ваше голосование только еще больше подбодрит палестинское отторжение и сделает мир почти невозможным".

Президент Палестины Махмуд Аббас в своем заявлении осудил вето США как "несправедливое, неэтичное и неоправданное".

"Тот факт, что эта резолюция не прошла, не сломает нашу волю и не победит нашу решимость. Мы не остановимся в наших усилиях", - сказал посол Палестины в ООН Рияд Мансур.