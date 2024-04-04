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США высказались против членства Палестины в ООН и озвучили требование

Вашингтон, Четверг 04 апреля 2024 00:22
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США высказались против членства Палестины в ООН и озвучили требование Фото: спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер (фото из открытых источников)
Автор: Валерий Савицкий

Администрация президента США выступает против возобновленной попытки Палестины получить статус полноправного члена ООН. Вашингтон поддерживает государственность палестинцев, но исключительно после переговоров с Израилем.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг чиновника в среду, 3 апреля.

"Мы всегда четко заявляли, что, хотя мы поддерживаем создание независимого палестинского государства... это должно быть сделано путем прямых переговоров между сторонами, что мы и делаем сейчас, а не в Организации Объединенных Наций", - сказал Миллер.

Он прямо не сказал, что Соединенные Штаты наложат вето на такую заявку палестинцев в случае ее поступления в Совет Безопасности ООН. Но оппозиция США в Совбезе может заблокировать эту инициативу, учитывая тот факт, что Вашингтон имеет право вето.

Палестинская автономия

Палестинская автономия была создана 30 лет назад на основе временных мирных соглашений в Осло. Она контролирует ограниченные части оккупированного Западного берега реки Иордан, но потеряла власть в Секторе Газа после конфликта с ХАМАС в 2007 году.

Руководство автономии ранее уже пыталось получить членство в ООН. В 2011 году тогдашний лидер автономии Махмуд Аббас заявлял о намерении подать заявку на получение членства в Организации.

Между тем 26 февраля 2023 года премьер-министр Палестинской автономии Мохаммед Штайе подал в отставку. Свое решение он объяснил шагом к формированию согласия среди палестинцев по политическим соглашениям после войны с Израилем ХАМАС.

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