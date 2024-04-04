США высказались против членства Палестины в ООН и озвучили требование

Администрация президента США выступает против возобновленной попытки Палестины получить статус полноправного члена ООН. Вашингтон поддерживает государственность палестинцев, но исключительно после переговоров с Израилем.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг чиновника в среду, 3 апреля.

"Мы всегда четко заявляли, что, хотя мы поддерживаем создание независимого палестинского государства... это должно быть сделано путем прямых переговоров между сторонами, что мы и делаем сейчас, а не в Организации Объединенных Наций", - сказал Миллер. Он прямо не сказал, что Соединенные Штаты наложат вето на такую заявку палестинцев в случае ее поступления в Совет Безопасности ООН. Но оппозиция США в Совбезе может заблокировать эту инициативу, учитывая тот факт, что Вашингтон имеет право вето.