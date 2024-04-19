США ветировали резолюцию об обретении Палестиной членства в ООН: названа причина
Соединенные Штаты наложили вето на проект резолюции о предоставлении Палестине полноправного членства в Организации Объединенных Наций. Решение Вашингтона поддержали двенадцать государств при минимально необходимых девяти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Во время заседания Совета Безопасности ООН в четверг, 17 апреля, США применили право вето на проект резолюции, который рекомендовал Генеральной Ассамблее в составе 193 членов, "принять Государство Палестина к членству" в ООН.
Двенадцать стран проголосовали "за", преодолев порог в девять голосов, необходимый для наложения вето. Страны, поддержавшие позицию США: Словения, Сьерра-Леоне, Россия, Южная Корея, Мозамбик, Мальта, Япония, Гайана, Франция, Эквадор, Китай и Алжир.
Великобритания и Швейцария воздержались в ходе голосования.
Реакция членов Совбеза ООН
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не очень позитивно отреагировал на такие результаты голосования.
"Неспособность достичь прогресса на пути к решению на основе принципа двух государств, лишь увеличит нестабильность и риск для сотен миллионов людей во всем регионе, которые будут продолжать жить под постоянной угрозой насилия", - заявил он.
Представитель Соединенных Штатов подтвердил, что продолжает решительно поддерживать решение о создании в Секторе Газа двух государств - под контролем Палестины и под контролем Израиля.
"Это голосование не отражает противостояние палестинской государственности, а является признанием того, что она может быть достигнута только в результате прямых переговоров между сторонами", - сказал заместитель посла США в ООН Роберт Вуд.
Посол Великобритании в ООН Барбара Вудворд отметила, что такое признание палестинской государственности "не должно быть в начале нового процесса, но и не должно быть в конце процесса" и что "мы должны начать с решения немедленного кризиса в Газе".
Министр иностранных дел Израиля Израиль Кац поблагодарил США за ветирование документа.
Впрочем, посол Израиля в ООН Гилад Эрдан, обращаясь к 12 членам Совета, которые поддержали проект резолюции, отметил: "Это очень печально, потому что ваше голосование только еще больше подбодрит палестинское отторжение и сделает мир почти невозможным".
Президент Палестины Махмуд Аббас в своем заявлении осудил вето США как "несправедливое, неэтичное и неоправданное".
"Тот факт, что эта резолюция не прошла, не сломает нашу волю и не победит нашу решимость. Мы не остановимся в наших усилиях", - сказал посол Палестины в ООН Рияд Мансур.
Палестинская автономия
В 1994 году в результате Соглашений в Осло между Израилем и Организации Освобождения Палестины была создана Палестинская национальная администрация. Вопрос создания будущего государства Соглашениями не предусматривался. С тех пор Администрация контролировала ограниченные части оккупированного Западного берега реки Иордан, но потеряла власть в Секторе Газа после конфликта с ХАМАС в 2007 году.
Руководство автономии ранее уже пыталось получить членство в ООН. В 2011 году Махмуд Аббас заявлял о намерении подать заявку на получение членства в Организации.
В феврале 2023 года премьер-министр Палестинской автономии Мохаммед Штайе подал в отставку. Свое решение он объяснил шагом к формированию согласия среди палестинцев по политическим соглашениям после войны Израиля с ХАМАС.
Администрация Байдена уже давно выступает против попыток палестинцев в одностороннем порядке получить статус государства в ООН. Вашингтон поддерживает государственность палестинцев, но исключительно после переговоров с Израилем.
Американские чиновники отмечают, что такие усилия Палестины вредят активному стремлению США и Израиля достичь решения о создании двух государств через более широкую региональную инициативу.
По их мнению, она должна начаться с освобождения заложников, после чего было бы принято решение об окончательном прекращении войны. В дальнейшем арабов могли бы привлечь к восстановлению Сектора Газа с помощью реформированной Палестинской автономии, произошла бы нормализация отношений Саудовской Аравии с Израилем и укрепление Ближневосточного фронта против Ирана.
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