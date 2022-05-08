США повернули своїх дипломатів до посольства у Києві

Сьогодні, 8 травня 2022 року, Сполучені Штати Америки (США) повернули своїх дипломатів до посольства в Києві. Посольство на Сікорського, 4 має відкритися після більш ніж тримісячної евакуації до Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter репортера WSJ Вів'єн Салама.

Зазначимо, на початку травня американські дипломати відновили роботу в Україні, але залишалися у Львові. При цьому тимчасова повірена в справах США Крістіна Квін сподівалася, що повернутися в столицю вийде до кінця місяця.

"Представники США прибувають до посольства у Києві вперше після евакуації у лютому", - підписала вона опубліковане відео.

Нагадаємо, найближчим часом президент США Джо Байден повинен призначити посла в Україні. Ним стане досвідчений дипломат Бріджит Брінк, яка до цього очолювала дипломатичне представництво в Словаччині.

Посада посла американського посла в Україні залишається вакантною з травня 2019 року після того, як до Вашингтона була відкликана Марі Йованович.

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