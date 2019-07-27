Верховний суд США дозволив виділити кошти на будівництво стіни з Мексикою

Верховний суд Сполучених Штатів розглянув звернення Білого дому та дозволив виділити фінансування на будівництво стіни на кордоні із Мексикою. Про це передає РБК-Україна із посиланням на CNN.

Зокрема, із бюджету Міністерства оборони дозволяється витратити 2,5 мільярда доларів. Таким чином це рішення наближає до виконання одну з передвиборчих обіцянок президента Дональда Трампа.

Нагадаємо, у червні 2019 в США Федеральний суд штату Каліфорнія заблокував можливість виділення коштів Пентагону на будівництво стіни на кордоні США з Мексикою. Президент США Дональд Трамп згодом заявив, що оскаржив рішення судді США, яке заборонило його адміністрації використовувати 2,5 мільярда доларів засобів.

Додамо, що будівництво стіни на кордоні з Мексикою - це була одна з ключових передвиборних обіцянок Трампа. Конгрес цю ініціативу не підтримує. Трамп вирішив добитися фінансування стіни з бюджету Пентагону, оголосивши надзвичайний стан. Однак це рішення було заблоковано судами.

Спори про фінансування будівництва стіни між законодавцями і Білим домом на початку 2019 року стали причиною найбільш тривалого шатдауна.