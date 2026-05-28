США второй раз за неделю ударили по Ирану

Американские военные ночью 28 мая нанесли новые удары по военному объекту в Иране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Что произошло ночью
По данным американского чиновника, пожелавшего остаться анонимным, удары были нанесены по военному объекту, который представлял угрозу для сил США и коммерческого судоходства в Ормузском проливе.
Кроме того, американские военные перехватили и сбили несколько иранских дронов, которые также представляли угрозу.
Что происходит с переговорами
Удары произошли на фоне продолжающихся переговоров по завершению продолжающейся уже три месяца войны, которая унесла тысячи жизней и существенно подняла мировые цены на энергоносители. Конфликт начался 28 февраля с атак США и Израиля.
Ранее в этот же день президент США Дональд Трамп опроверг сообщения иранских государственных СМИ о том, что Иран и Оман будут совместно управлять судоходством через Ормузский пролив в рамках мирного соглашения. Трамп подчеркнул: пролив останется открытым.
Не первый удар за неделю
Предыдущие американские удары по Ирану были нанесены в понедельник, 26 мая. Тогда США назвали их "оборонительными" - целями стали лодки, которые пытались заложить мины, и позиции ракетных комплексов. Иран расценил ту атаку как нарушение хрупкого перемирия.
Параллельно Вашингтон и Тегеран ведут переговоры об урегулировании конфликта. По одному из обсуждаемых планов, Ормузский пролив может быть полностью открыт для судоходства примерно через месяц после подписания соглашения о прекращении огня.
Тем временем внутри страны фиксируются первые признаки оттепели: президент Ирана Масуд Пезешкиан приказал восстановить доступ к международному интернету - после почти 90 дней жестких ограничений и блокировок.