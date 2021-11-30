ru ua
Вт, 30 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США посилили рекомендації щодо щеплень - всіх дорослих зобов'язали отримати бустер

Новость на русском →
США, Вівторок 30 листопада 2021 03:45
США посилили рекомендації щодо щеплень - всіх дорослих зобов'язали отримати бустер Фото: США посилили рекомендації щодо щеплень (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

США посилили рекомендації щодо щеплень. У центрі з контролю та профілактики захворювань США (CDC) заявили, що всі дорослі американці повинні отримати бустерні (додаткові) дози вакцин проти коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NYT.

"CDC посилює свої рекомендації щодо бустерних доз для осіб віком від 18 років. Всі люди віком від 18 років повинні отримати ревакцинацію через 6 місяців після початкової вакцинації Pfizer або Moderna або через 2 місяці після початкової вакцинації J&J", - говориться у повідомленні.

Відзначається, що недавня поява штаму "Омікрон" "ще раз підкреслює важливість вакцинації, бустерів і профілактичних заходів, необхідних для захисту від COVID-19".

Раніше ми писали, що Johnson & Johnson перевіряє ефективність своєї вакцини від штаму "Омікрон".

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Коронавірус
NEWS
Зеленський звільнив начальника контррозвідки СБУ
Зеленський звільнив начальника контррозвідки СБУ
DAILY
Реформи в обмін на транш. На що погодилася Україна заради грошей МВФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Реформи в обмін на транш. На що погодилася Україна заради грошей МВФ