Johnson & Johnson перевіряє ефективність своєї вакцини від штаму "Омікрон"
Фото: Johnson & Johnson перевіряє ефективність своєї вакцини від штаму "Омікрон" (Getty Images)
Компанія Johnson & Johnson оцінює ефективність своєї вакцини від COVID-19 проти штаму "Омікрон". Також компанія займається розробкою вакцини, специфічної для цього варіанту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Ми почали роботу з проєктування і розробки нової вакцини проти штаму "Омікрон" і, якщо буде потрібно, швидко включимо її в клінічні дослідження", - заявив Матай Маммен, глава глобального відділу досліджень фармацевтичного підрозділу компанії Johnson & Johnson.
Нагадавши, BioNTech і Pfizer почали розробку нової вакцини від COVID-19, спрямованої на боротьбу зі штамом коронавірусу "Омікрон".
Крім того, в компанії Moderna заявили, що їх вакцина від штаму "Омікрон" буде готова на початку 2022 року.