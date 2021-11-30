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США ужесточили рекомендации по прививкам - всех взрослых обязали получить бустер

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США, Вторник 30 ноября 2021 03:45
США ужесточили рекомендации по прививкам - всех взрослых обязали получить бустер Фото: США ужесточили рекомендации по прививкам (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

США ужесточили рекомендации по прививкам. В Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) заявили, что все взрослые американцы должны получить бустерные (дополнительные) дозы вакцин против коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NYT.

"CDC усиливает свои рекомендации по бустерным дозам для лиц в возрасте от 18 лет. Все люди в возрасте от 18 лет должны получить ревакцинацию либо через 6 месяцев после начальной вакцинации Pfizer или Moderna, либо через 2 месяца после начальной вакцинации J&J", - говорится в сообщении.

Отмечается, что недавнее появление штамма "Омикрон" "еще раз подчеркивает важность вакцинации, бустеров и профилактических мер, необходимых для защиты от COVID-19".

Ранее мы писали, что Johnson & Johnson проверяет эффективность своей вакцины от штамма "Омикрон".

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