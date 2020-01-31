США впевнені, що зустріч Зеленського і Трампа у Вашингтоні відбудеться

Державний секретар США Майк Помпео розповів, коли може відбутися зустріч президентів України та Сполучених Штатів Америки Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Вашингтоні. Про це він сказав у ході спільного брифінгу з Зеленським у Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами держсекретаря США, для приїзду українського президента до Вашингтону не було умов. Помпео зазначив, що США впевнені в проведенні такої зустрічі.

"Не було умов, щоб Зеленський міг приїхати у Вашингтон. Просто нам потрібно знайти відповідний час, можливості для цієї зустрічі. Це відбудеться у той час, коли буде значний прогрес показано. Між нашими країнами є багато роботи. Ми будемо завжди вітати президента Зеленського у Вашингтоні. Ми впевнені, що така зустріч відбудеться", - сказав він.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що ситуація з імпічментом президента США Дональда Трампа не вплинула на відносини між Києвом і Вашингтоном. За його словами, між Україною і США зберігаються хороші стосунки.

Як писало РБК-Україна, в ході візиту в Україну держсекретар США Майк Помпео запевнив у підтримці з боку Вашингтона в боротьбі проти російської агресії. Так, на сьогоднішніх переговорах Помпео і міністра закордонних справ України Вадима Пристайка піднімалися питання політичної і практичної взаємодії.

Зокрема, сторони обговорили дії на міжнародній арені, які спрямовані на відновлення територіальної цілісності України.