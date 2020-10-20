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У США утилізували дефектні російські апарати ШВЛ

США, Вівторок 20 жовтня 2020 06:12
У США утилізували дефектні російські апарати ШВЛ
Фото: апарат ШВЛ (facebook.com andriy sadovyi)
Автор: Надія Собенко

Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій США (FEMA) утилізувало російські апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ). Навесні Росія передала Штатам 45 апаратів ШВЛ.

Про це повідомляє BuzzFeed.

Йдеться про йде про апарати, які в березні Росія надіслала в США на прохання президента США Дональда Трампа. Тоді американська влада готувалась до великої хвилі тяжкохворих на коронавірус. У відповідь на цей запит Москва відправила 45 апаратів ШВЛ та інші медичні матеріали в ящиках з написом “З Росії з любов’ю”.

У квітні FEMA розподілила апарати по лікарням Нью-Йорка та Нью-Джерсі. Проте їх не застосовували у лікування пацієнтів через технічні проблеми, які почались одразу як техніку передали із РФ.

За даними FEMA, апарати по факту утилізовані. Водночас, коли саме "допомогу" Росії відправили на смітник невідомо, оскільки ще в травні у відомстві повідомляли про переміщення їх на склади через технічні проблеми.

Зокрема, використання російських апаратів вимагало спеціальних адаптерів, яких не було в лікарнях. А декілька моделей взагалі загорілись в російських лікарнях, після чого їх виробництво зупинили.

Зазначається, що виробник цієї техніки перебуває у санкційному списку США.

Нагадаємо, декілька таких апаратів ШВЛ загорілись в російських лікарнях, після чого їхнє виробництво було зупинено.

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