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В США утилизировали дефектные российские аппараты ИВЛ

США, Вторник 20 октября 2020 06:12
Автор: Надежда Собенко

Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) утилизировано российские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Весной Россия передала Штатам 45 аппаратов ИВЛ.

Про це сообщает BuzzFeed.

Речь идет о идет об аппаратах, которые в марте Россия направила в США по просьбе президента США Дональда Трампа. Тогда американские власти готовилась к большой волны тяжелобольных коронавирусом. В ответ на этот запрос Москва отправила 45 аппаратов ИВЛ и другие медицинские материалы в ящиках с надписью "Из России с любовью".

В апреле FEMA распределила аппараты по больницам Нью-Йорка и Нью-Джерси. Однако их не применяли для лечения пациентов из-за технических проблем, которые начались сразу, как только технику передали из РФ.

По данным FEMA, аппараты по факту утилизированы. В то же время, когда именно "помощь" России отправили на свалку неизвестно, поскольку еще в мае в ведомстве сообщали о перемещении их на склады из-за технических проблем.

В частности, использование российских аппаратов требовало специальных адаптеров, которых не было в больницах. А несколько моделей вообще загорелись в российских больницах, после чего их производство остановили.

Отмечается, что производитель этой техники находится в санкционном списке США.

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