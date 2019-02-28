У США через витік хлору госпіталізували понад 50 осіб

У компанії Birmingham Water Works запевняють, що здоров'ю і життю працівників нічого не загрожує

В Соединенных Штатах Америки в штате Алабаме после утечки хлора на предприятии водоснабжения Birmingham Water Works госпитализировали свыше 50 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании в Twitter.

Вначале госпитализировали 14 человек, позже еще 40 сотрудников направили в медучреждения из предосторожности.

Причиной выброса хлора стало случайное смешивание натрия гипохлорита (отбеливающее вещество), и сульфата железа.

В компании уверяют, что вредные вещества не просочились наружу и остались внутри предприятия.

Согласно заявлению Birmingham Water Works, в настоящее время здоровью и жизни работников ничего не угрожает.

Угрозы здоровью и безопасности населения также нет, водоснабжение в регионе не пострадало.

Напомним, в Нидерландах роттердамская компания Aluchemie может получить штраф 11 миллионов евро за загрязнение воздуха. Компанию обвиняют в том, что она годами выбрасывала в воздух гораздо больше диоксида серы, чем разрешено.