У Нідерландах компанія може отримати штраф за забруднення повітря

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Компанія роками викидала в повітря набагато більше діоксиду сірки, ніж дозволено

У Нідерландах компанія може отримати штраф у 11 мільйонів євро за забруднення повітря. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.

Компанію з Роттердама можуть покарати на вимогу прокуратури Нідерландів.

"Прокуратура вимагає оштрафувати на 11 мільйонів євро роттердамську компанію Aluchemie за забруднення довкілля", - йдеться у повідомленні.

Як вказано, ця компанія роками викидала в повітря набагато більше діоксиду сірки, ніж дозволено. Суд має ухвалити рішення в цій справі 21 березня.

Зазначено, у серпні 2017 року компанія Aluchemie вже була оштрафована на 150 000 евро за надмірні викиди.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейська комісія подала до Європейського суду позови проти шести країн за недотримання стандартів якості повітря ЄС.

Так, Італія, Угорщина та Румунія постануть перед судом за порушення норм викидів твердих частинок, а Німеччина, Франція і Великобританія за порушення норм ЄС по обмеженню вмісту діоксиду азоту в повітрі.