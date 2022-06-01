США посилять санкції проти Росії через спроби приєднати Херсонську область, - Держдеп

Він зазначив, що Кремль, очевидно, розглядає кілька підходів: "від визнання так званих "народних республік", як Росія вже зробила, застосувавши силу в Донецьку і Луганську, до спроби анексії, як зробила в Криму".

Оскільки ці сценарії вже відомі, то, за словами прессекретаря Державного департаменту, США починають бити тривогу на випередження.

Раніше президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощене отримання громадянства Росії для жителів Запорізької та Херсонської областей України.

Таким чином, він просто вніс доповнення до указу від квітня 2019 року, який дозволив незаконну видачу паспортів громадян РФ жителям окупованих територій Луганської та Донецької областей.

У Міністерстві закордонних справ відреагували на указ Путіна і назвали його черговим свідченням злочинної мети війни Росії проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.