США впервые развернули клоны "Шахедов" в ответ на угрозы Ирана

Новое подразделение получило название Task Force Scorpion Strike. Оно работает под руководством Центрального командования сил специальных операций США (U.S. Special Operations Command Central).

Как сообщают американские официальные лица, цель развертывания подразделения - "перевернуть сценарий в отношении Ирана", то есть создать эффективный инструмент сдерживания и поражения потенциальных угроз со стороны Тегерана.

Дроны LUCAS, разработанные в сотрудничестве с аризонской компанией SpektreWorks, имеют несколько ключевых характеристик:

Автономная работа на больших дистанциях , что позволяет уменьшить потребность в постоянном контроле со стороны оператора.

Поддержка тактики роя (swarm tactics) - возможность одновременного запуска и координации нескольких дронов для поражения целей.

Гибкие возможности запуска - с суши, транспортных средств или даже кораблей.

Это первое развертывание дронов подобного типа США, которые разработаны с использованием принципов, аналогичных иранскому Shahed-136, и демонстрирует стремление Пентагона быстро адаптировать технологии противника под собственные нужды.

Эксперты отмечают, что использование таких автономных дронов может изменить баланс сил в регионе Ближнего Востока, поскольку они способны действовать быстро, массированно и эффективно в сложных боевых условиях.

Подразделение Task Force Scorpion Strike уже находится на боевом дежурстве в регионе, где отслеживает потенциальные угрозы и готовится к выполнению оперативных задач.