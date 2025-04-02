США впервые проигнорируют встречу в формате "Рамштайн", - Defense News

О намерении главы Пентагона проигнорировать встречу в формате Рамштайн западному изданию рассказали несколько европейских чиновников и представитель США на условиях анонимности.

По словам американского чиновника, глава Минобороны Штатов не присоединится к заседанию лично. Кроме того, не ожидается, что Хегсет присоединится виртуально.

Более того, пишет Defense News, Пентагон вряд ли отправит каких-то высокопоставленных представителей, которые обычно присоединяются к министру в таких поездках.

Группа государств соберется 11 апреля в Брюсселе под председательством Германии и Великобритании.

Напомним, что Хегсет присутствовал на прошлой встрече "Рамштайн" в феврале, хотя он стал первым министром обороны США за 26 встреч коалиции, который не возглавлял ее.

Также в публикации Defense News отмечается, что Соединенные Штаты все еще оценивают, как их официальные лица будут участвовать в различных форумах, которые поддерживают Украину, включая те, которые помогают управлять помощью по безопасности и обучением, сказал американский чиновник.

Для представителей стран Европы отсутствие американского министра является последним признаком менее приоритетного подхода администрации президента США Дональда Трампа к вопросу предоставления Украине военной помощи. Такой тезис в феврале уже четко озвучивал Хегсет на последней встрече в формате "Рамштайн".

Тогда в своей речи из Брюсселя глава Пентагона критиковал европейских чиновников, призывая их взять больше контроля над собственной обороной, а не полагаться на 75-летнюю роль США в помощи защитить континент.

Прошедшая встреча в формате "Рамштайн"

Напомним, что 12 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялось 26 заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

Это стало первым заседанием после инаугурации американского президента Дональда Трампа. США на встрече представил новый глава Пентагона Пит Хегсет. Тогда "Рамштайн" впервые возглавляли на США, а Великобритания.

Заметим, позже министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал об основных итогах "Рамштайн".

Также глава Минобороны Украины подчеркнул, что механизм "Рамштайн" является критически важным для координации международной помощи Украине. Этот формат остается ключевым для поддержки оборонных усилий.