У США помер сенатор - засновник "чорного кокусу"

У США у віці 90 років помер засновник спільноти чорних конгресменів США, екс-сенатор з Детройта Джон Коньєрс. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Associated Press.

Коньєрс відомий як засновник "чорного кокусу", спільноти чорношкірих конгресменів і всіляко відстоював права чорного населення США. Він пропрацював сенатором понад 52 роки.

У 1964 році йому вдалося стати одним з шести перших чорних конгресменів палати представників у складі Демократичної партії.

Протягом 15 років Коньєрс домагався, щоб день народження Мартіна Лютера Кінга став національним святом.

Під кінець політичної кар'єри Коньерса звинуватили в домаганнях до співробітниць Конгресу. У 2017 році він відмовився переобиратися, пославшись на проблеми зі здоров'ям.

