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У США помер сенатор - засновник "чорного кокусу"

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Коньєрс відомий як засновник "чорного кокусу", спільноти чорношкірих конгресменів

У США у віці 90 років помер засновник спільноти чорних конгресменів США, екс-сенатор з Детройта Джон Коньєрс. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Associated Press.

Коньєрс відомий як засновник "чорного кокусу", спільноти чорношкірих конгресменів і всіляко відстоював права чорного населення США. Він пропрацював сенатором понад 52 роки.

У 1964 році йому вдалося стати одним з шести перших чорних конгресменів палати представників у складі Демократичної партії.

Протягом 15 років Коньєрс домагався, щоб день народження Мартіна Лютера Кінга став національним святом.

Під кінець політичної кар'єри Коньерса звинуватили в домаганнях до співробітниць Конгресу. У 2017 році він відмовився переобиратися, пославшись на проблеми зі здоров'ям.

Нагадаємо, 17 жовтня в США помер керівник комітету з питань нагляду Палати представників Елія Каммінгс, який брав активну участь в справі про імпічмент президента США Дональда Трампа.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Києві помер відомий фотограф Володимир Струмовский, який довгий час пропрацював у Верховній Раді України.

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