У США помер сенатор - засновник "чорного кокусу"

У США у віці 90 років помер засновник спільноти чорних конгресменів США, екс-сенатор з Детройта Джон Коньєрс. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Associated Press.

Коньєрс відомий як засновник "чорного кокусу", спільноти чорношкірих конгресменів і всіляко відстоював права чорного населення США. Він пропрацював сенатором понад 52 роки.

У 1964 році йому вдалося стати одним з шести перших чорних конгресменів палати представників у складі Демократичної партії.

Протягом 15 років Коньєрс домагався, щоб день народження Мартіна Лютера Кінга став національним святом.

Під кінець політичної кар'єри Коньерса звинуватили в домаганнях до співробітниць Конгресу. У 2017 році він відмовився переобиратися, пославшись на проблеми зі здоров'ям.

JUST IN: Former Rep. John Conyers Jr. died at home while he was asleep, a family spokesperson confirmed. He was 90 years old. https://t.co/4sjgsV68ut — ABC News (@ABC) October 27, 2019

MORE: Elected in 1965 and retiring in 2017, Conyers was the longest serving African American member of Congress in U. S. history. https://t.co/qojyWyU87d pic.twitter.com/hqA7jovzzN — ABC News (@ABC) October 27, 2019

Нагадаємо, 17 жовтня в США помер керівник комітету з питань нагляду Палати представників Елія Каммінгс, який брав активну участь в справі про імпічмент президента США Дональда Трампа.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Києві помер відомий фотограф Володимир Струмовский, який довгий час пропрацював у Верховній Раді України.