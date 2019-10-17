У США помер один із ініціаторів імпічменту Трампа

У США помер керівник комітету з питань нагляду Палати представників Елія Каммінгс, який брав активну участь в справі про імпічмент президента США Дональда Трампа. Заяву офісу політика опублікувала журналістка Ен Креймер у Twitter.

Повідомляється, що політик помер на 68 році життя.

"Близько 2.45 у четвер, 17 жовтня 2019 року, конгресмен Елія Каммінгс помер у лікарні імені Джона Хопкінса у зв'язку з тривалим погіршенням стану здоров'я", - йдеться у заяві.

В офісі політика додали, що більше інформації нададуть пізніше. Як відзначає ABC NEWS, комітет по нагляду Палати представників США від Демократичної партії є одним з трьох в Конгресі, які зараз розглядають питання імпічменту президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, президенту США оголосили про початок імпічменту через телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Демократи звинувачують Трампа в тиску на Зеленського для розслідування діяльності газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Хантер Байден, син колишнього віце-президента США Джо Байдена.

Також РБК-Україна повідомляло, що Пентагон відмовився надати документи на запит Палати представників у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа.