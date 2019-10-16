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Джуліані міг отримати документи про Байдена від Фірташа

Новини » В світі    16.10.2019 - 10:13
Джуліані міг отримати документи про Байдена від Фірташа
Фото: Дмитро Фірташ (dmitryfirtash.com)

Адвокати Фірташа могли передати документи з компроматом на Байдена і Мюллера

Адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані отримав документи, пов'язані з колишнім віце-президентом США Джо Байденом і колишнього спецпрокурора Роберта Мюллера, від представників українського олігарха Дмитра Фірташа. Про це повідомляє Time.

Повідомляється, що цю інформацію підтвердили п'ять джерел, причетних до цього питання. За їх твердженнями, адвокати Фірташа зібрали документи, в яких містяться спірні звинувачення проти Роберта Мюллера і Джо Байдена. Адвокати Фірташа передали ці документи та іншу інформацію представникам особистого адвоката Трампа Руді Джуліані.

Зокрема, були передані матеріали з показаннями колишнього генпрокурора України Віктора Шокіна, який стверджував, що був звільнений з посади з-за тиску з боку Джо Байдена, так як в цей період було розпочато розслідування проти Хантера Байдена. Також були передані документи, які свідчили про пропозицію Мюллера зняти звинувачення з Фірташа в обмін на компрометуючі свідчення щодо Дональда Трампа.

Нагадаємо, в США розгорівся скандал навколо можливого тиску президента Дональда Трампа на президента України Володимира Зеленського щодо поновлення розслідування щодо сина Джо Байдена Хантера. Це стало причиною для оголошення процедури розслідування імпічменту Трампа.

Нещодавно в США затримали близьких до особистого адвоката Трампа Джуліані бізнесменів Ігоря Фрумана і Лева Парнасу, які допомагали йому з справами в Україні. Пізніше з'явилася інформація про те, що Парнас і Фруман працювали на українського олігарха Дмитра Фірташа.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп збирав інформацію для дискредитації розслідування колишнього спецпрокурора Роберта Мюллера. Зокрема, повідомлялося, що він у телефонній розмові намагався тиснути на прем'єр-міністра Австралії Скотта Моррісона заради власної політичної вигоди.

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