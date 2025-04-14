Без США Украина будет нести много потерь: человеческих и территориальных, - Зеленский

Без американской поддержки Украина будет нести много потерь. В то же время для Киева нет другого пути, кроме как завершить войну справедливо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в интервью 60 minutes.

"Я думаю, что без США мы будем нести много потерь: человеческих и территориальных. Могут быть такие потери. Безусловно без США будет сложно иметь именно ту желаемую цель - как можно быстрее закончить войну и иметь справедливый мир. Без США больше потерь - это факт", - заявил президент.

По словам Зеленского, он бы не хотел рассматривать сценарий, в котором Украине пришлось бы бороться с врагом без американской поддержки. Впрочем, тем или иным путем Киев закончит эту войну и сделает это справедливо по отношению к Украине.

"Нет другого выхода и не может быть по-другому", - добавил он.