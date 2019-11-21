ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україна буде ініціювати угоди з Канадою і США в сфері цифрових послуг, - Качка

Новини » Телеком & IT     21.11.2019 - 09:10
Україна буде ініціювати угоди з Канадою і США в сфері цифрових послуг, - Качка
Фото: Тарас Качка (РБК-Україна)

Розвиток у сфері IT є пріоритетом для України

Заступник міністра розвитку, економіки, торгівлі та сільського господарства, торговий представник України Тараса Качка заявив, що Україна планує ініціювати угоди з Канадою і США в сфері цифрових послуг. Про це Качка заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

Він розповів, що в Баварії спілкувався з представниками компанії Siemens, які постачають медичне обладнання.

"Запитую: як наша країна може бути в середині цього ланцюжка? У відповідь: Україна вже є. Всі складові обладнання виробляються в Німеччині, Франції, Китаї і поставляються безпосередньо звідти. Але при цьому в Україні і ще кількох державах є "айтішна" складова, яка не тільки обслуговує, але і розвиває це обладнання", - сказав Качка.

Він додав, що розвиток у сфері IT є пріоритетом для України.

"Ми зараз є глобальним переговорником угоди щодо електронної комерції в рамках СОТ. Ми говоримо про інтеграцію в цифровий союз з ЄС в рамках Угоди про асоціацію", - зазначив Качка.

Він також повідомив, що Україна буде пропонувати Канаді і США угоду в сфері IT.

"Ми будемо пропонувати Канаді укласти саме такий розділ в угоді, який у них є з США і Мексикою щодо цифрових послуг. Про це ми будемо говорити зі Штатами. Ось такий сюжет я бачу, коли говоримо про залучення нашої промисловості і збільшення частки високих технологій в нашому експорті", - додав Качка.

Раніше повідомлялося, що IT-сектор в Україні сприяє експорт близько 3 мільярдів євро для Європейського союзу.

Україна і ЄС обговорили вдосконалення угоди про асоціацію Україна заблокує "Північний потік-2" іншими способами, - Качка
Новини України ITТарас Качка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся