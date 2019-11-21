Україна буде ініціювати угоди з Канадою і США в сфері цифрових послуг, - Качка

Фото: Тарас Качка (РБК-Україна)

Розвиток у сфері IT є пріоритетом для України

Заступник міністра розвитку, економіки, торгівлі та сільського господарства, торговий представник України Тараса Качка заявив, що Україна планує ініціювати угоди з Канадою і США в сфері цифрових послуг. Про це Качка заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

Він розповів, що в Баварії спілкувався з представниками компанії Siemens, які постачають медичне обладнання.

"Запитую: як наша країна може бути в середині цього ланцюжка? У відповідь: Україна вже є. Всі складові обладнання виробляються в Німеччині, Франції, Китаї і поставляються безпосередньо звідти. Але при цьому в Україні і ще кількох державах є "айтішна" складова, яка не тільки обслуговує, але і розвиває це обладнання", - сказав Качка.

Він додав, що розвиток у сфері IT є пріоритетом для України.

"Ми зараз є глобальним переговорником угоди щодо електронної комерції в рамках СОТ. Ми говоримо про інтеграцію в цифровий союз з ЄС в рамках Угоди про асоціацію", - зазначив Качка.

Він також повідомив, що Україна буде пропонувати Канаді і США угоду в сфері IT.

"Ми будемо пропонувати Канаді укласти саме такий розділ в угоді, який у них є з США і Мексикою щодо цифрових послуг. Про це ми будемо говорити зі Штатами. Ось такий сюжет я бачу, коли говоримо про залучення нашої промисловості і збільшення частки високих технологій в нашому експорті", - додав Качка.

Раніше повідомлялося, що IT-сектор в Україні сприяє експорт близько 3 мільярдів євро для Європейського союзу.