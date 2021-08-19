RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Для США загроза з Сирії або Східної Африки серйозніша, ніж з Афганістану, - Байден

Автор: Инна Собора

Для США існують набагато серйозніші загрози, ніж з Афганістану. Наприклад, це може бути терористична загроза з Сирії або Східної Африки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Байдена телекомпанії ABC.

За його словами, в Сирії США не мають достатньо військових, щоб гарантувати собі захист.

"Існує набагато серйозніша загроза для США з Сирії. Існує набагато більш серйозна загроза для США зі Східної Африки. Існують набагато серйозніші загрози, що виходять з різних місць, ніж з Афганістану", - сказав він.

Раніше Байден заявив, що не вірить у те, що радикальний рух "Талібан" змінився.

Байден також заявляв, що США були готові до швидкого наступу і захоплення "Талібаном" всієї території Афганістану.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф БайденАфганистан