Для США загроза з Сирії або Східної Африки серйозніша, ніж з Афганістану, - Байден

Для США існують набагато серйозніші загрози, ніж з Афганістану. Наприклад, це може бути терористична загроза з Сирії або Східної Африки.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Байдена телекомпанії ABC.
За його словами, в Сирії США не мають достатньо військових, щоб гарантувати собі захист.
"Існує набагато серйозніша загроза для США з Сирії. Існує набагато більш серйозна загроза для США зі Східної Африки. Існують набагато серйозніші загрози, що виходять з різних місць, ніж з Афганістану", - сказав він.
Раніше Байден заявив, що не вірить у те, що радикальний рух "Талібан" змінився.
Байден також заявляв, що США були готові до швидкого наступу і захоплення "Талібаном" всієї території Афганістану.