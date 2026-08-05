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Главная » Бизнес » Экономика

США отменили санкции с авиакомпаний, связанных с иранским КСИР

18:25 05.08.2026 Ср
2 мин
Ослабление ограничений касается авиаперевозок
aimg Елена Бджола
США отменили санкции с авиакомпаний, связанных с иранским КСИР Фото: Министерство финансов СШA (Getty Images)
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Ряд санкций в отношении организаций, связанных с Корпусом стражей Исламской революции, снят.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов США.

США упразднили часть ограничений против Ирана

Согласно сообщению на сайте Министерства финансов США сняли санкции, связанные с Ираном.

Об этом стало известно 5 августа.

США отменяют санкции с организаций, связанных с Корпусом стражей Исламской революции с:

  • двух самолетов,
  • трех авиакомпаний.

Так, в частности, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США сняло контртеррористические санкции с иракского перевозчика Fly Baghdad Airlines и двух самолетов Boeing 737.

Авиакомпания была включена в санкции в январе 2024 года за вероятную помощь силам КСИР-Кудс: за перевозку оружия и истребителей в Сирию и Ливан для "Хезболлы" и "Катаиб Хезболла".

Министерство финансов подчеркнуло, что это административное решение, а не изменение политики по Ирану или КСИР.

Генеральный директор авиакомпании остается в списке санкций.

Ранее РБК-Украина писало, что 29 июля две иранские компании и 8 танкеров попали под экономические ограничения США. Это, в частности, страховые компании Persian Gulf Marine Insurance Company и HormuzSafe Marine Services Authority.

Также стало известно, что предложенное соглашение между Ираном и Оманом предоставит Тегерану контроль над судами, входящими в Персидский залив через Ормузский пролив.

Кроме того, президент США Дональд заявил, что вскоре все проливы на Ближнем Востоке закрыты после войны с Ираном снова будут открыты. По его словам, это может произойти либо после переговоров, либо после удара.

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