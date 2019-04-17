США і Туреччина зайшли в глухий кут у переговорах через С-400, - WSJ

Представники Туреччини та Сполучених Штатів Америки на переговорах у понеділок, 15 квітня, не змогли вийти з глухого кута в питанні покупки Анкарою систем С-400 у Російської Федерації. Про це повідомляє газета The Wall Street Journal, посилаючись на заяви чиновників.

Так, 15 квітня, глава Мінфіну Туреччини Берат Албайрак зустрічався у Білому домі з президентом Дональдом Трампом. Сторони, в тому числі, обговорювали покупку С-400. Однак Вашингтон знову пригрозив Туреччині санкціями, а Анкара повторила, що угода завершена остаточно.

Варто відзначити, що раніше турецькі ЗМІ повідомляли, що Албайрак визнав підхід американського лідера до покупки Анкарою С-400 розумним, а переговори пройшли в конструктивному і позитивному ключі. Повідомлялося, що під час зустрічі було досягнуто домовленостей про збільшення обсягу двосторонньої торгівлі до 75 млрд доларів на рік.

Нагадаємо, віце-президент США Майк Пенс заявив, що закупівля Туреччиною російських зенітно-ракетних комплексів С-400 становить велику загрозу для НАТО.

Як писало РБК-Україна раніше, Штати припинили поставки в Туреччину обладнання та деталей для F-35. Таке рішення було прийнято через плани Анкари купити російську систему С-400.

Як писало РБК-Україна раніше, в.о. прес-секретаря Пентагону Чарльз Саммерс пригрозив Анкарі "серйозними наслідками" у відносинах з США в тому випадку, якщо вона закупить російські зенітні ракетні системи С-400.