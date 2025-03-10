США на этой неделе встретятся с российской делегацией в Саудовской Аравии, - CNN
На этой неделе высокопоставленные чиновники администрации главы Белого дома Дональда Трампа встретятся отдельно с делегациями Украины и России в Саудовской Аравии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Источник телерадиокомпании не раскрывал подробностей о том, кто именно будет присутствовать на переговорах.
Трамп, во время разговора с журналистами, заявил, что приближаются "большие встречи" и выразил надежду, что "некоторые очень важные вещи могут произойти на этой неделе".
Переговоры в Саудовской Аравии
Сегодня, 10 марта, президент Владимир Зеленский прибудет с официальным визитом в Саудовскую Аравию. Также уже 12 числа запланирована встреча делегаций Украины и США во время которой стороны будут обсуждать возобновление помощи Киеву. Подробнее о предстоящих переговорах делегаций - читайте в материале РБК-Украина "Новый раунд. Что известно о переговорах Украины и США в Саудовской Аравии".
18 февраля в Эр-Риядде состоялись первые с начала полномасштабной войны переговоры между делегациями США и России. Вторая же встреча состоялась уже 27 февраля в Стамбуле, Турция.
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