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США на этой неделе встретятся с российской делегацией в Саудовской Аравии, - CNN

Понедельник 10 марта 2025 08:58
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США на этой неделе встретятся с российской делегацией в Саудовской Аравии, - CNN Фото: США на этой неделе встретятся с российской делегацией в Саудовской Аравии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На этой неделе высокопоставленные чиновники администрации главы Белого дома Дональда Трампа встретятся отдельно с делегациями Украины и России в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Источник телерадиокомпании не раскрывал подробностей о том, кто именно будет присутствовать на переговорах.

Трамп, во время разговора с журналистами, заявил, что приближаются "большие встречи" и выразил надежду, что "некоторые очень важные вещи могут произойти на этой неделе".

Переговоры в Саудовской Аравии

Сегодня, 10 марта, президент Владимир Зеленский прибудет с официальным визитом в Саудовскую Аравию. Также уже 12 числа запланирована встреча делегаций Украины и США во время которой стороны будут обсуждать возобновление помощи Киеву. Подробнее о предстоящих переговорах делегаций - читайте в материале РБК-Украина "Новый раунд. Что известно о переговорах Украины и США в Саудовской Аравии".

18 февраля в Эр-Риядде состоялись первые с начала полномасштабной войны переговоры между делегациями США и России. Вторая же встреча состоялась уже 27 февраля в Стамбуле, Турция.

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