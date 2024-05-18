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США круглосуточно работают над доставкой оружия в Украину, - Кирби

Фото: координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Соединенные Штаты активно работают над оперативной доставкой оружия на позиции Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг чиновника.

"Мы внимательно следим за наступлением России на северо-востоке Украины и круглосуточно работаем над тем, чтобы вооружение и техника попали в руки украинских военных, чтобы помочь им отразить эти атаки", - сказал он.

Кирби отметил, что после подписания президентом США Джо Байденом в апреле пакета финансовой помощи на оборонные нужды Украины, глава Белого дома сразу распорядился о выделении конкретных пакетов с помощью.

Координатор Совета нацбезопасности напомнил, что с апреля США выделили два пакета по президентским полномочиям и еще $6 млрд через Инициативу содействия безопасности Украины (USAI), которые будут использованы для закупки новых вооружений у производителей для Украины.

Военная помощь США для Украины

Во время визита в Киев на этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен объявил еще один пакет помощи Украине на 2 млрд долларов по Программе внешнего военного финансирования (FMF).

Ранее Кирби отметил, что часть оружия из предыдущего пакета помощи уже находится на позициях Сил обороны Украины.

В Госдепартаменте отметили, что военная помощь США для Украины обеспечит практический результат на поле боя.

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