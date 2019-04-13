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У США вимагають від РФ доказів шпигунства арештованого морпіха Вілана


Вілан заперечує обвинувачення на свою адресу

США закликають РФ представити свої докази по справі колишнього американського морського піхотинця Пола Вілана, заарештованого за підозрою у шпигунстві. Про це посол США в Росії Джон Хантсман заявив Радіо Свобода.

Вілан заперечує обвинувачення на свою адресу.

"Він (Хантсман - ред.) закликав Москву представити свої докази по справі колишнього морського піхотинця США Пола Вілана, заарештованого в Москві в грудні 2018 року за підозрою у шпигунстві", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 28 грудня працівники Федеральної служби безпеки Російської Федерації (ФСБ РФ) затримали в Москві громадянина Сполучених Штатів Америки (США) через підозру в шпигунстві.

Пізніше стало відомо, що Вілан також має громадянства Великобританії, Ірландії та Канади.

У свою чергу, міністр закордонних справ великої Британії Джеремі Хант заявив, що Росія не повинна використовувати громадян Британії як "пішаків у дипломатичних шахових іграх. Хант зазначив, що 48-річному Вилану виявляється "всіляка підтримка". Як зазначається, Вілан народився в Канаді у британських батьків і переїхав в США в дитинстві.

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