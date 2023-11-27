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США потребуют от Турции соблюдать санкции против РФ и ХАМАС

Фото: заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки США Брайан Нельсон (Getty Images)
Автор: Максим Шушко

Заместитель министра финансов по терроризму и финансовой разведке США Брайан Нельсон на следующей неделе посетит Турцию, чтобы обсудить соблюдение Анкарой американских санкций против России и ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Утверждается, что чиновник американского Минфина встретится со своими турецкими коллегами и будет настаивать, чтобы Турция выполнила односторонние санкции США против ряда российских организаций и финансовой деятельности ХАМАС.

Министерство финансов США в прошлом месяце расширило список санкционных лиц в Турции, которые, по его словам, были прикрытием для группировки ХАМАС, признанной Соединенными Штатами и Европейским Союзом террористической организацией.

Вашингтон наложил санкции на около десятка турецких фирм и некоторых лиц за то, что они управляли инвестиционным портфелем от имени ХАМАС или помогали России уклоняться от санкций.

Соединенные Штаты также предупредили ряд турецких компаний о возможных санкциях, которые могут нарушить их связи с западной финансовой системой.

Санкции против России

Европейский союз уже одобрил 11 пакетов санкций против Российской Федерации. Под ограничения попали, к примеру, продукты, которые можно употреблять в производстве орудия. В частности, в санкции внесли физические и юридические лица, которые отвечают за вторжение в Украину и помогают продолжать войну.

В настоящее время ЕС планирует согласовать 12-й пакет антироссийских санкций, включающий новые списки персональных ограничений, а также экспортные санкции, в том числе в отношении алмазов.

Евросоюз совместно с Еврокомиссией уже представили Совету ЕС свои предложения по 12-му пакету санкций против России.

 

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиТурция