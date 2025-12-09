США давят на Зеленского, чтобы тот согласился на территориальные уступки, - Axios

Как пишет, издание, после недель переговоров украинские представители по-прежнему считают, что некоторые аспекты нынешнего плана США выгодны Москве и что Вашингтон оказывает на Зеленского гораздо большее давление, чем на главу Кремля Владимира Путина.

При этом неназванный американский чиновник это опроверг, заявив, что США также оказывают давление и на Путина, чтобы тот смягчил свои требования.

Главные пункты плана и изменения после встречи в Москве

Издание указывает, что переговоры сосредоточилось на двух вопросах:

требовании России о том, чтобы Украина уступила весь Донбасс (включая части, которые не контролирует РФ);

просьбе Украины о надежных гарантиях безопасности со стороны США для предотвращения будущей российской агрессии.

По словам украинского чиновника, предложение США ухудшилось для Киева после того, как советники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели 2 декабря пятичасовую встречу с Путиным.

В США хотели, чтобы Зеленский согласился на сдачу прямо по телефону

В субботу, 6 декабря, после трехдневных переговоров - между Зеленским, его советниками и Уиткофом и Кушнером состоялся телефонный разговор.

Источник Axios говорит, что советники Трампа, судя по всему, хотели получить от Зеленского четкое "да", когда обсуждали с ним план в ходе двухчасового телефонного разговора.

"Создалось ощущение, что США пытались разными способами убедить нас в желании России захватить весь Донбасс, и что американцы хотели, чтобы Зеленский все это принял в телефонном разговоре", - заявил украинский чиновник.

Зеленский в свою очередь заявил во время телефонного разговора, что получил предложение США лишь час назад и еще не читал его (собственно, отсюда и была негативная реакция президента США прошлой ночью по поводу того, что Зеленский не ознакомился с планом).

Однако американский чиновник назвал это странным, поскольку США передали обновленное предложение днем ранее. Но украинский чиновник отметил, что, хоть некоторые документы и были предоставлены днем ранее, другие были получены незадолго до телефонного разговора.

По его словам, предложение США включало более жесткие условия, чем предыдущие версии. В частности, по таким вопросам, как территории и контроль над Запорожской АЕС. Более того, предложение оставило без ответа ключевые вопросы о гарантиях безопасности.

"Есть важные вопросы, связанные с территорией, которые необходимо обсудить более подробно: кто что контролирует, кто где остается, кто отводит войска и, если Украина отведет войска от линии соприкосновения, как убедиться, что Россия сделает то же самое и (не продолжит - ред.) боевые действия", - цитирует Axios источник.

В то же время, украинский чиновник заявил, что американская сторона, похоже, ожидала, что Зеленский просто согласится по телефону, о чем уже упоминалось выше.

Axios добавляет, что американский чиновник наставил на том, что на текущий проект существенное влияние оказала Украина, и что Кушнер и Уиткофф оказывали давление на Путина, чтобы тот согласился на некоторые украинские требования.

"Однако весь этот эпизод отражает тлеющее недоверие между администрациями Зеленского и Трампа, несмотря на многие часы, которые их команды потратили на переговоры", - пишет издание.

США пытаются отдалить Зеленского от европейских лидеров

Официальные лица США и Украины заявляют, что администрация Трампа рассматривала встречу Зеленского в Лондоне как бесполезную попытку выиграть время на переговорах по мирному плану.

По словам украинских официальных лиц, они считают, что США пытаются отдать Зеленского от европейских лидеров, чтобы оказывать на него более эффективное давление.

"Зеленский не может принимать столь радикальные решения, не посоветовавшись со своими ключевыми союзниками в Европе", - пояснил украинский чиновник.

Он добавил, что пока администрация Трампа давит на Зеленского, требуя от него быстрых действий, европейцы советуют проявлять осторожность и терпение.

"Такая динамика возмущает некоторых людей у Белом доме, которые считают европейцев главным препятствием для сделки", - говорится в публикации.

Проблемы с гарантиями безопасности

Axios пишет, что Украина и Европа обсуждают гарантии безопасности. По словам европейского чиновника, на данный момент неясно, какую роль США готовы сыграть в обеспечении гарантий и чего они ожидают от европейских союзников.

В то же время два украинских чиновника заявили, что последнее предложение США о гарантиях безопасности основано на "более широких рамках", чем первоначальное предложение. Однако, документ все еще не включает ратифицированный Сенатом договор.