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США давят на Raiffeisen из-за возможной сделки с олигархом Дерипаской, - Reuters

Архивное фото: США давят на Raiffeisen из-за возможной сделки с российским олигархом (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

США оказывают давление на австрийский Raiffeisen Bank International, чтобы он отказался от сделки с российским олигархом Олегом Дерипаской.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что банк хочет купить долю Дерипаски в венской строительной компании Strabag за 1,5 млрд евро. 

Издание указывает, что вмешательство США может сорвать одну из крупнейших западных сделок в России с начала войны в Украине.

Банку угрожают последствиями

Представители Минфина США отметили свою обеспокоенность по поводу сделки на встречах с банком и австрийскими властями. Они отметили, что Дерипаска находится под санкциями. 

Представители правительства США, которые считают, что Дерипаска выиграет от продажи, потребовали от банка предоставить подробную информацию о лицах и компаниях, участвующих в сделке.

"Если Raiffeisen все равно продолжит двигаться вперед и будет доказано, что сделка не соответствует санкциям США, Вашингтон может наложить штрафы на банк", - говорится в материале.

В банке готовятся "дать заднюю"

Издание пишет, что австрийские власти планируют не давать добро на сделку. В банке тоже могут отказаться от своих планов. 

Представитель банка заявил, что они тщательно проверили соответствие сделки Strabag по санкциям перед подписанием и в последние недели проинформировал все соответствующие органы, включая Казначейство США и Управление по контролю за иностранными активами Минфина США.

"Само собой разумеется, что RBI не будет заключать какие-либо сделки, которые нарушали бы санкции или подвергали бы RBI риску санкций", - заявил представитель.

Что об этом говорят в ЕС

Представитель Европейской комиссии заявил, что знает о соглашении и запросил разъяснения у австрийских властей, ответы которых ожидаются.

"Еврокомиссия находилась в тесном контакте с властями США", - сказал представитель.

Он добавил, что в соответствии с санкциями ЕС, активы физических и юридических лиц, подлежащих замораживанию активов, должны быть заморожены, то есть по сути запрещено иметь дело с этими активами.

Работа банка в РФ

Напомним, Raiffeisen - крупнейший западный банк, который продолжает работать на территории России.

Raiffeisen также работает и в Украине, где ему принадлежит третий по объему вкладов населения и количество отделений Райффайзен Банк (ранее Райффайзен Банк Аваль).

Ранее Украина отказалась окончательно исключить Raiffeisen Bank International из списка спонсоров войны.

Недавно сообщалось, что австрийский финансовый регулятор FMA расследует деятельность Raiffeisen Bank International в связи с проблемами борьбы с отмыванием денег. Кроме того, продолжается расследование финансового регулятора США в связи с работой банка на территории России.

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Олег ДерипаскаРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиАвстрия