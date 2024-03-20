США давят на Raiffeisen из-за возможной сделки с олигархом Дерипаской, - Reuters

Отмечается, что банк хочет купить долю Дерипаски в венской строительной компании Strabag за 1,5 млрд евро.

Издание указывает, что вмешательство США может сорвать одну из крупнейших западных сделок в России с начала войны в Украине.

Банку угрожают последствиями

Представители Минфина США отметили свою обеспокоенность по поводу сделки на встречах с банком и австрийскими властями. Они отметили, что Дерипаска находится под санкциями.

Представители правительства США, которые считают, что Дерипаска выиграет от продажи, потребовали от банка предоставить подробную информацию о лицах и компаниях, участвующих в сделке.

"Если Raiffeisen все равно продолжит двигаться вперед и будет доказано, что сделка не соответствует санкциям США, Вашингтон может наложить штрафы на банк", - говорится в материале.

В банке готовятся "дать заднюю"

Издание пишет, что австрийские власти планируют не давать добро на сделку. В банке тоже могут отказаться от своих планов.

Представитель банка заявил, что они тщательно проверили соответствие сделки Strabag по санкциям перед подписанием и в последние недели проинформировал все соответствующие органы, включая Казначейство США и Управление по контролю за иностранными активами Минфина США.

"Само собой разумеется, что RBI не будет заключать какие-либо сделки, которые нарушали бы санкции или подвергали бы RBI риску санкций", - заявил представитель.

Что об этом говорят в ЕС

Представитель Европейской комиссии заявил, что знает о соглашении и запросил разъяснения у австрийских властей, ответы которых ожидаются.

"Еврокомиссия находилась в тесном контакте с властями США", - сказал представитель.

Он добавил, что в соответствии с санкциями ЕС, активы физических и юридических лиц, подлежащих замораживанию активов, должны быть заморожены, то есть по сути запрещено иметь дело с этими активами.

Работа банка в РФ