Австрийский Raiffeisen Bank проверяют в связи с отмыванием денег и работой в России

Австрийский финансовый регулятор FMA расследует деятельность Raiffeisen Bank International в связи с проблемами в борьбе с отмыванием денег. Кроме того, продолжается расследование финансового регулятора США в связи с работой банка на территории России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Raiffeisen Bank сообщил в своем отчете, что расследование в Австрии сосредоточено на так называемых правилах "знай своего клиента", имея в виду ключевую меру безопасности по предотвращению отмывания денег.

Это связано с тем, что Raiffeisen Bank International также находится под расследованием санкционного органа США - Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC).

Австрийское расследование касается платежей с участием России и данных, раскрытых Международным консорциумом журналистов-расследователей в рамках проекта под названием "Секреты Кипра", сообщил представитель банка.

Регулятор изучает платежи с участием трех клиентов, обработанные в период с 2017 по 2020 год, Расследование может привести к штрафам, говорится в годовом отчете банка.

В банке заявили, что австрийский регулятор считает, что банк "не полностью выполнил свои административные обязательства".

Банк также предоставил обновленную информацию о расследовании в США, согласно которой OFAC намерен "прояснить платежный бизнес... который RBI ведет с банками-корреспондентами США, в свете событий, связанных с Россией и Украиной".

"Нарушение санкций США может... привести к штрафам, замораживанию счетов или прекращению деловых отношений с американскими банками-корреспондентами", - говорится в сообщении.

Работа банка на территории РФ

Напомним, Raiffeisen - крупнейший западный банк, продолжающий работать на территории России.

Raiffeisen также работает и в Украине, где ему принадлежит третий по объему вкладов населения и по количеству отделений Райффайзен Банк (ранее Райффайзен Банк Аваль).

Ранее Украина отказалась окончательно исключить Raiffeisen Bank International из черного списка спонсоров войны.