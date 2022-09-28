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США давят на ЕС для увеличения финансовой помощи Украине, - FT

Фото: США давят на ЕС для увеличения финансовой помощи Украине (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты оказывают давление на Европейский союз, чтобы он увеличил и ускорил финансовую помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

"Высокопоставленные чиновники в администрации Байдена выразили разочарование Брюсселем из-за медленной выплаты европейской помощи Киеву", - говорится в сообщении.

Там просят Брюссель создать "обычный механизм" финансовой поддержки. До этого США часто контактировали с Европейской комиссией и государствами-членами ЕС о необходимости быстро предоставить Украине обещанную экономическую помощь.

Один из чиновников ЕС заявил, что премьер-министр Украины Денис Шмигаль встречался с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, чтобы подчеркнуть необходимость получения Киевом около 3,5 млрд евро ежемесячно.

"Мы снова призываем всех партнеров Украины быстрее предоставить обещанную помощь Украине, увеличить свои обязательства и отдать приоритет помощи в форме грантов над ссудами", - заявил чиновник, захотевший остаться анонимным.

Напомним, что правительство одобрило привлечение 5 млрд евро макрофинансовой помощи ЕС.

Также Украина ожидает получить от ЕС еще 3 млрд евро макрофинансовой помощи до конца года.

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