Китай и Россия переходят на подпольные платежи из-за отказа банков от сделок, - Reuters

Крупные банки Китая отказываются от финансирования транзакций, связанных с Россией. Некоторые китайские компании обращаются к подпольным каналам финансирования, таким как валютные брокеры на границе и даже к запрещенной криптовалюте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

США ввели ряд санкций против России и российских организаций с момента вторжения в Украину в 2022 году. Теперь угроза распространения этих мер распространилась банки в Китае.

Это создает растущую проблему для мелких китайских экспортеров, сообщили семь торговых и банковских источников Reuters, знакомых с ситуацией. Другие полностью ушли с российского рынка, говорят источники.

"Вы просто не можете вести бизнес должным образом, используя официальные каналы", - сказал Ван, основатель китайской компании из Гуандуна. Теперь крупным банкам требуются месяцы, а не дни, чтобы провести платежи из России, что вынуждает его использовать неортодоксальные платежные каналы или сокращать свой бизнес.

Менеджер крупного государственного банка, которым он ранее пользовался, сказал Вану, что кредитор обеспокоен возможными санкциями США в отношении российских транзакций.

Уход в подполье

Банкир одного из государственных банков Китая "Большой четверки" заявил, что банк ужесточил контроль за бизнесом, связанным с Россией, чтобы избежать риска санкций. "Основная причина - избежать ненужных неприятностей", - сказал банкир, попросивший не называть его имени.

По словам источников, с прошлого месяца китайские банки усилили контроль за транзакциями, связанными с Россией, или вообще прекратили бизнес, чтобы избежать санкций США.

"Транзакции между Китаем и Россией будут все чаще проходить через подпольные каналы", - сказал глава торговой организации в юго-восточной провинции, которая представляет китайский бизнес с российскими интересами. "Но эти методы несут значительные риски".

По словам московского российского банкира, осуществление платежей в криптовалюте, запрещенной в Китае с 2021 года, может быть единственным вариантом, поскольку "невозможно пройти KYC (знай своего клиента) в китайских банках, больших или малых".

Проблемы с платежами

Некоторые финансовые институты в Китае, Объединенных Арабских Эмиратах и Турции ужесточили свои требования в области соблюдения санкций, что привело к задержкам или отказам в осуществлении денежных переводов в Москву.

Эти банки, опасаясь последствий санкций, начали запрашивать у своих клиентов письменные гарантии того, что никакие лица, включенные в список SDN США (Special Designated Nationals), не участвуют в сделке или не являются получателями платежей.

При этом США в ближайшем будущем не планирует введение санкций против китайских банков, которые закроют им доступ к платежам в доллар и приведут к банкротству. В Вашингтоне надеются, что дипломатия предотвратит необходимость таких действий.