США срочно перебросили в Израиль передовую систему противоракетной обороны

Американские военные срочно перебросили в Израиль свою передовую систему противоракетной обороны. Теперь система THAAD находится "на месте".

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel .

THAAD является важнейшей частью эшелонированной системы противовоздушной обороны вооруженных сил США и дополняет и без того мощную противоракетную оборону Израиля.

"Система THAAD установлена", - сказал Остин, общаясь с журналистами перед своим прибытием в Украину.

Он отказался сообщить, введен ли объект в эксплуатацию, но добавил: "У нас есть возможность ввести его в эксплуатацию очень быстро, и мы идем в ногу со временем, как и ожидалось".

Батарея противоракетной обороны была отправлена американскими военными для защиты Израиля в случае реакции Ирана на ожидаемую ответную атаку Израиля после того, как Тегеран выпустил 200 баллистических ракет по Израилю в начале этого месяца.

В понедельник Остин заявил журналистам, что "трудно сказать, как именно будет выглядеть удар" Израиля.

"В конце концов, это решение Израиля, и независимо от того, считают ли израильтяне его пропорциональным или нет, и как его воспринимают иранцы, я имею в виду, что это могут быть две разные вещи. Мы собираемся сделать - и продолжим делать - все, что сможем… чтобы снизить напряженность и, надеюсь, заставить обе стороны начать деэскалацию. Так что посмотрим, что произойдет", - сказал он.

Комментарии Остина прозвучали на следующий день после того, как два сообщения указали на то, что система THAAD уже действует на территории Израиля.

Ожидается, что для эксплуатации системы будет задействовано около 100 американских военнослужащих. Система считается дополнительной к системе Patriot, но может защищать более обширную территорию и поражать цели на расстоянии 150–200 километров.